ЦИК распределил миллиарды, выделенные на голосование по Конституции

По словам Памфиловой, в среднем за месяц работы члены избиркомов получают 10 000 рублей

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Центризбирком распределил 14 816 329 200 рублей, выделенных из бюджета на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Постановление об этом комиссия приняла 4 марта.

Из общей суммы 14 625 870 900 рублей поступят в нижестоящие избиркомы.

На организацию голосования в зарубежных дипмиссиях, консульствах, а также в воинских частях МИД и Минобороны получат 110 283 200 рублей.

Самому Центризбиркому на подготовку и проведение голосование останется 80 175 100 рублей.

В регионы деньги будут доведены не позднее 6 марта, говорится в постановлении.

Основная часть этих денег пойдет на оплату работы членам избиркомов, рассказал зампред ЦИК Николай Булаев. Он отметил, что получают они немного - ставка в 37 рублей за час работы и районный коэффициент.

Размер и порядок оплаты труда членов комиссий определен в еще одном постановлении ЦИК. Ставки почасовой оплаты другим членам избиркомов таковы: секретарь УИК - 47 рублей в час, зампред УИК - 47 рублей, председатель УИК - 52 рублей, член ТИК - 57 рублей, секретарь и зампред ТИК - 63 рубля, председатель ТИК - 73 рубля.

Оплата членов региональных избиркомов в зависимости от числа участников голосования в регионе такова: более 5 млн человей - 116 рублей в час, от 3 до 5 млн - 110 рублей, от 2 до 3 млн - 105 рублей, от 1 до 2 млн - 104 рубля, от 500 тысяч до 1 млн - 96 рублей, до 500 000 - 82 рубля.

Члены комиссии на судах, находящихся в плавании, фиксирована: председателю - 4160 рублей, зампреду и секретарю - 3760 рублей, члену комиссии - 2960 рублей.

По словам Булаева, ЦИК в последнее меры принимал усилия, чтобы ставка для членов комиссии была увеличена, но этого было недостаточно.

"Несмотря на это вы увидите, что при такой, в общем, незначительной оплате за час работы, сумма оплаты в целом смотрится очень большой величиной, и по этому поводу некоторые начинают ёрничать",- сказал Булаев.

Он пообещал, что в 2020 году ведомственный коэффициент оплаты труда для поощрения членов комиссий может быть увеличен до 3, если будет такая финансовая возможность.

Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что "за 30 дней тяжелейшей работы" по подготовке и проведению голосования в среднем член избиркома получает 10 тысяч рублей.

Всенародное голосование по изменению Конституции намечается на 22 апреля. Поправки будут вынесены на голосование единым пакетом. Предполагается, что изменения вступят в силу немедленно, если большинство избирателей их одобрят.