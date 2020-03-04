Путин обсудит поправки в Конституцию с главами думских фракций 5 марта

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 5 марта, встретится с руководителями думских фракций Госдумы перед вторым чтением законопроекта о поправке в Конституцию, сообщила пресс-служба Кремля.

До этого Путин несколько раз обсуждал, что можно изменить в Конституции, с участниками рабочей группы по подготовке поправок.

Предполагается, что второе чтение президентского законопроекта состоится 10 марта. 2 марта истек срок внесения к нему дополнительных поправок.

Президент предложил обсудить возможность что-либо поменять в Конституции в послании Федеральному собранию 15 января и тогда же обозначил ряд предложений по мерам соцподдержки и по перераспределению властных полномочий. В тот же день он сформировал рабочую группу из 75 человек - законодателей, юристов и представителей широкой общественности.



Первая встреча с членами группы прошла уже 16 января. На ней президент высказал пожелания по поправкам.

20 января Путин внес законопроект с текстом поправок в Госдуму. Депутаты единогласно приняли его в первом чтении 23 января. Второе чтение предполагалось провести 11 февраля, но в Думу и рабочую группу стало поступать много предложений, как менять Конституцию. Поэтому второе чтение перенесли на март.

Президент встречался с рабочей группой также 13 февраля и 26 февраля (на этот день новых поправок было больше 900). 2 марта он внес в Госдуму новую редакцию законопроекта о поправке. Профильный комитет по госстроительству и законодательству уже одобрил эти положения.



Предполагается, что законопроект может пройти третье чтение и Совет Федерации 11 марта. Затем его должны одобрить больше двух третей заксобраний регионов. Потом он должен поступить на подпись президенту. Также его должен оценить Конституционный суд. Если поправки пройдут все эти инстанции, 22 апреля их единым пакетом выставят на всенародное голосование.