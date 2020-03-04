В Кремле не увидели в понятии "государствообразующий народ" почвы для конфликта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Reuters

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит почвы для конфликта после внесения в Конституцию поправки, вводящей понятие "государствообразующий народ".

Ранее 3 марта муфтий Татарстана Камиль Самигуллин счел неоправданным внесение в Конституцию РФ поправки, вводящий понятие "государствообразующий народ". В связи с этим журналисты поинтересовались у Пескова, не создает ли данное нововведение почву для потенциального конфликта и условия для ущемления прав других народов.

"Если посмотреть предложения, изложенные в новой редакции статьи 69, там как раз предлагается гарантировать право коренных малочисленных народов и культурную самобытность всех народов и этнических общностей России", - отметил он.

В этой статье говорится также об оказании поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, напомнил Песков.

В Кремле также не согласились с мнением представителя Московского патриархата Александра Щипкова, посчитавшего предложение об упоминании в Конституции РФ детей как "достояния России" предпосылкой для введения западных ювенальных технологий в России.

Песков отметил, что любой гражданин "имеет право изложить свою точку зрения и довести до сведения рабочей группы". Вместе с тем он призвал "очень внимательно читать" текст поправки. "Если кто-то волнуется, что это будет провоцировать применение ювенальной юстиции, что государство будет, как вы сказали, изымать детей, то, наверное, нужно просто внимательно прочесть фразу: "Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения".

"Тут все исчерпывающе объяснено, нужно просто спокойно прочитать эту статью. Это исчерпывающая формулировка", - подчеркнул Песков.

Первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков ранее заявил, что "Россия - это государство, то есть дети могут быть объявлены достоянием государства". Он заявил "Интерфаксу", что защитники ювенальных технологий на Западе как раз начинают с того, что дети принадлежат не семье, а государству.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в президентских поправках указывается, что "дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации". "Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения", - зачитал поправку Володин.