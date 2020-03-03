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Профильный комитет Думы одобрил президентские поправки в Конституцию

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Профильный для конституционного законопроекта комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил перед принятием во втором чтении президентские поправки в законопроект об изменении в Конституцию. Владимир Путин внес эти поправки, занявшие 24 страницы, днем ранее.

Изменение Конституции

В их числе предложения внести в Основной закон положение о защите исторической правды, положение с упоминанием о боге, о государствообразующем статусе русского народа и о поддержке государством культуры как национального достояния. В их числе есть и поправка о том, что Россия является правопреемницей СССР, а также о недопустимости отчуждения российских территорий, предусмотрено упоминание брака как союза мужчины и женщины.

Ранее эти положения предлагалось внести в преамбулу Конституции. Однако затем в Госдуме и рабочей группе по подготовке поправок решили не менять эту часть Основного закона, поскольку не было единого мнения, можно ли это делать по уже начавшейся процедуре.

Также комитет одобрил поправку об особом понятии "федеральных территорий" с особым устройством власти, которую внесли глава комитета Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

Владимир Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил обсудить возможность внести изменения в Конституцию. В тот же день он создал рабочую группу из 75 человек для работы над этими поправками.

20 января он внес в Госдуму первоначальный вариант законопроекта о поправке в Конституцию, который прошел первое чтение 23 января. Второе чтение первоначально намечалось на 11 февраля, но затем в Думу и рабочую группу стало поступать слишком много предложений по поправкам, и они попросили отсрочку.

Срок подачи предложений по поправкам завершился вечером 2 марта. В этот день Путин внес в Госдуму новую редакцию своего законопроекта, включив туда ряд предложений, которые первоначально предполагалось внести в преамбулу. Депутаты могут принять весь законопроект во втором чтении 10 марта.

После того, как он пройдет Госдуму и Совет Федерации и его подпишет президент, его должен будет проверить Конституционный суд. Если КС не найдет в нем несоответствий, 22 апреля по поправкам пройдет всенародное голосование. Все изменения вступят в силу немедленно, если избиратели поддержат их.

Хроника 15 января – 03 марта 2020 годаИзменение Конституции
Павел Крашенинников Госдума Конституция Владимир Путин Андрей Клишас

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