Представитель РПЦ счел опасной поправку к Конституции о детях как о достоянии России

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Первый зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков не согласился с предложенной поправкой в Конституцию насчет детей.

"Сейчас пытаются провести формулировку о том, что дети - достояние России. Казалось бы, очень красивая формулировка. Но Россия - это государство, то есть дети могут быть объявлены достоянием государства. На самом деле это политтехнологический трюк", - заявил Щипков "Интерфаксу".

Он пояснил, что защитники ювенальных технологий на Западе как раз начинают с того что дети принадлежат не семье, а государству. "И за этой красивой фразой, что дети - достояние России, кроется тот самый трюк. То есть нам пытаются пропихнуть такую формулировку, а потом сказать: дети - это достояние государства, поэтому их можно отбирать у семьи", - сказал представитель Церкви.

Щипков подчеркнул, что "заходить внутрь семьи государство не должно", и назвал неприемлемым вмешательство власти в личную жизнь граждан.

2 марта президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции. Поправки изложены на 24 страницах, сообщил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. 2 марта - последний день подачи поправок в президентский законопроект перед вторым чтением.

Среди поступивших поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции указано, что "дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации".

20 января Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию. 23 января документ был единогласно принят в первом чтении. Второе чтение намечено на 10 марта.