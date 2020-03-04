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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

Военные следователи сообщили о сокращении дедовщины в армии и росте сексуального насилия

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Военные следователи констатируют значительное снижение числа случаев неправомерного применения силы между военнослужащими и дедовщины, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

"Количество случаев самовольного оставления части или места службы сократилось в 1,7 раза, рукоприкладства по отношению к подчиненным снизилось на 17,6%, нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими - на 3%", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс" по итогам коллегии Главного военного следственного управления СК.

В нем отмечается, что как следствие этого, "число военнослужащих, пострадавших от нарушений уставных правил взаимоотношений и рукоприкладства, уменьшилось на 7,6%".

В то же время, по данным СК, в минувшем году среди военнослужащих увеличилось число учтенных преступлений против половой неприкосновенности (данные не приводятся - ИФ).

"Последовательно сокращается количество лиц, в отношении которых судами принимаются решения о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. В истекшем году вынесены оправдательные приговоры по девяти уголовным делам, или по 0,16% от общего количества уголовных дел, направленных в суд", - говорится в пресс-релизе.

По данным СК, по уголовным делам, находившимся в производстве военных следственных органов, найден 361 военнослужащий, уклонявшийся от прохождения службы.

"На начало 2020 года в розыске находилось немногим более 1 тыс. человек. При этом 10 лет назад количество разыскиваемых лиц превышало 5,3 тыс. человек", - добавили в пресс-службе.

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