Суд приговорил к штрафу фигуранта дела об угрозах московскому судье Квасова

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы назначил Михаилу Квасову, фигуранту дела об угрозах московскому судье Станиславу Минину, наказание в виде штрафа в размере 270 тысяч рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

Суд признал Квасова виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 296 УК РФ.

Минин в сентябре прошлого года приговорил к 4 годам колонии активиста Константина Котова.

Сначала суд назначил обвиняемому штраф в 280 тыс. рублей, однако с учетом проведенных им нескольких дней под стражей, сумма была уменьшена до 270 тыс. рублей. Суд также постановил обратить в доход государства мобильный телефон, с которого подсудимый совершил преступление.

Накануне гособвинитель просил суд назначить Квасову наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

В ходе судебного следствия были допрошены глава пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова, а также сам Минин, но в закрытом режиме.

Как говорится в обвинительном заключении, "Квасов обвиняется в том, что в сентябре 2019 года опубликовал со своего аккаунта в инстаграме угрозу "выйти и прирезать" судью Тверского суда Минина в связи с оглашением им приговор Котову".

В последнем слове Квасов заявил, что виновным себя по-прежнему не признает.

"Ни умысла, ни деяния с моей стороны я не направлял в сторону Минина. Комментарий носил абстрактный характер, что очень грамотно объяснила лингвист Левонтина. Хочу особо отметить, что за все время с момента написания комментария до момента возникновения уголовного дела мною не были предприняты никакие попытки куда-то поехать или что-то узнать о судье", - сказал он.

Помимо Квасова за аналогичные сообщения были задержаны еще несколько человек. Защита одного из фигурантов дела связывала угрозы с вынесенным судьей приговором в отношении участника летней несанкционированной акции Павла Устинова.

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова ранее сообщила "Интерфаксу", что московские судьи, рассматривающие дела в отношении членов радикальных молодежных организаций, чаще других своих коллег становятся объектами угроз и вынуждены жить под охраной.

По данным Мосгорсуда, в течение 2019 года 16 федеральных судей находились под государственной защитой, в том числе один судья Мосгорсуда и 15 районных судей. В настоящее время под госзащитой остаются в Москве семь судей.

Котов был приговорен 5 сентября 2019 года столичным Тверским судом к четырем годам колонии общего режима за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий (статья 212.1 УК РФ). Мосгорсуд 14 октября признал приговор законным.

Конституционный суд РФ 27 января опубликовал определение по жалобе Котова, определив пересмотреть судебные решения в отношении активиста.