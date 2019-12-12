СК попросил назначить психиатрическую экспертизу обвиняемому в угрозах судьям

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Следствие попросило направить на психиатрическую экспертизу в стационар Михаила Квасова, фигуранта уголовного дела об экстремизме и угрозах судьям, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова.

Всего в деле четыре фигуранта. Алексей Вересов и Евгений Ерзунов были арестованы в середине ноября. Сергея Половца, который признал вину и дал показания на Ерзунова, отпустили под подписку о невыезде. Благодаря его показаниям, Ерзунова задержали во "Внуково" перед вылетом из России. О задержании по этому делу жителя Воронежа Михаила Квасова стало известно 10 декабря.

Уголовное дело возбудили по фактам публикации в интернете публичных призывов к экстремизму и угроз убийством и причинения вреда здоровью судье московского суда, сообщали в СКР. Защита Вересова уточняла, что угрозы были адресованы судье Тверского суда Алексею Криворучко. Вересов предлагал судью "сжечь" после того, как судья приговорил к 3,5 годам колонии актера Павла Устинова, задержанного в день несогласованной акции в Москве.

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова ранее отмечала, что московские судьи, которые ведут дела участников радикальных молодежных организаций, чаще других своих коллег становятся объектами угроз и вынуждены жить под охраной.