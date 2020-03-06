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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Россиянам рекомендовали отказаться от поездок на Хоккайдо

Авиакомпания "Аврора" отменила регулярные рейсы с Сахалина на Хоккайдо

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Ростуризм, ссылаясь на МИД, рекомендовал согражданам без крайней необходимости не ездить на остров Хоккайдо в связи с распространением там коронавируса и введенной чрезвычайной ситуации.

Эпидемия коронавируса

Агентство напомнило туроператорам и турагентствам, что они обязаны информировать туристов, планирующих поездки на Хоккайдо, о возможном риске заражения и предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении альтернативы.

Хоккайдо - самый северный остров Японии, пока там наиболее неблагоприятная ситуация с коронавирусом: почти 80 случаев заражения, три летальных исхода. Всего на 5 марта в Японии зафиксировано 347 случаев заражения, и еще 696 человек заразились на круизном лайнере Diamond Princess. Умерли 12 человек.

Авиакомпания "Аврора (входит в группу "Аэрофлот"), по требованию Минтранса с 6 марта отменила регулярные рейсы между Южно-Сахалинском и Саппоро. Пассажирам с билетами, оформленными не позднее 6 марта на рейсы с 7 по 28 марта разрешено без доплаты оформить возврат билетов по месту их покупки или изменить дату вылета.

Пассажирам, находящимся в Саппоро, предложено позвонить в местное представительство "Авроры".

29 февраля губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям заявил о необходимости попросить федеральное правительство ограничить регулярное транспортное сообщение с Хоккайдо с 5 марта до особого распоряжения из-за коронавируса.

Застрявшие пассажиры лайнера Diamond Princess

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Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраляСША, Канада, Южная Корея, Гонконг и Италия начали эвакуацию своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond PrincessОбязательным условиям для эвакуации является отрицательный тест на коронавирусВ понедельник число зараженных коронавирусом на борту судна достигло 454Над эвакуацией 24 итальянцев, среди которых члены экипажа, включая капитана судна, работают министерства обороны Италии, МИД и МинздравАмериканцев, которых на судне было более 400 человек, вывозит на родину чартерными рейсами Kalitta Air. Они будут доставлены на американские военные базы, где им предстоит еще пройти двухнедельный карантин.В то же время японские медики выявили заболевание у более 40 американских граждан, находящихся на лайнере. Они будут проходить курс лечения в японских медучреждениях.В ходе проверки коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Всего на борту Diamond Princess находятся 24 гражданина РФ.
Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля
Ростуризм Япония Хоккайдо Аврора Сахалин Саппоро Минтранс

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