Россиянам рекомендовали отказаться от поездок на Хоккайдо

Авиакомпания "Аврора" отменила регулярные рейсы с Сахалина на Хоккайдо

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Ростуризм, ссылаясь на МИД, рекомендовал согражданам без крайней необходимости не ездить на остров Хоккайдо в связи с распространением там коронавируса и введенной чрезвычайной ситуации.

Агентство напомнило туроператорам и турагентствам, что они обязаны информировать туристов, планирующих поездки на Хоккайдо, о возможном риске заражения и предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении альтернативы.

Хоккайдо - самый северный остров Японии, пока там наиболее неблагоприятная ситуация с коронавирусом: почти 80 случаев заражения, три летальных исхода. Всего на 5 марта в Японии зафиксировано 347 случаев заражения, и еще 696 человек заразились на круизном лайнере Diamond Princess. Умерли 12 человек.

Авиакомпания "Аврора (входит в группу "Аэрофлот"), по требованию Минтранса с 6 марта отменила регулярные рейсы между Южно-Сахалинском и Саппоро. Пассажирам с билетами, оформленными не позднее 6 марта на рейсы с 7 по 28 марта разрешено без доплаты оформить возврат билетов по месту их покупки или изменить дату вылета.

Пассажирам, находящимся в Саппоро, предложено позвонить в местное представительство "Авроры".

29 февраля губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям заявил о необходимости попросить федеральное правительство ограничить регулярное транспортное сообщение с Хоккайдо с 5 марта до особого распоряжения из-за коронавируса.