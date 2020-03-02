Авиасообщение между Сахалином и Хоккайдо приостановят из-за COVID-19

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Власти Сахалинской области с 5 марта временно приостанавливают авиасообщение между российским Сахалином и японским Хоккайдо, чтобы не допустить проникновения коронавируса COVID-19 в Россию, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе областного правительства.

"По предложению губернатора области Валерия Лимаренко авиасообщение между Сахалином и Хоккайдо прекратится с 5 марта до улучшения эпидемической обстановки по коронавирусу", - сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что в субботу Лимаренко на расширенном заседании санитарно-противоэпидемической подкомиссии областной комиссии по чрезвычайным ситуациям заявил о намерении обратиться в правительство РФ с просьбой ограничить регулярное транспортное сообщение с Хоккайдо с 5 марта до особого распоряжения.

По данным на 29 февраля, на Хоккайдо находятся 66 заболевших коронавирусом, там введен режим ЧС.

Для всех прибывающих с японского острова на Сахалине организуют карантин. Так, сахалинцы без симптомов заболевания в течение 14 дней будут находиться дома на больничном под наблюдением сотрудников Минздрава и Роспотребнадзора. Иностранцев разместят на две недели в стационарных карантинных пунктах.

На территории Японии, по последним данным, зарегистрирован 961 случай заражения вирусом, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, почти месяц стоявшего на карантине в Йокогаме.