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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 06:14

В Японии подтвердили 1 тыс. случаев заболевания коронавирусом

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Число случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Японии выросло до 1 тыс. по состоянию на утро среды, сообщает NHK со ссылкой на данные японского минздрава.

Эпидемия коронавируса

Среди 1 тыс. заболевших - 706 человек с круизного лайнера Diamond Princess.

Больше всего зараженных в Японии в префектуре Хоккайдо - 79 человек, 41 человек заболел в префектуре Айти, в Токио 40, в Канагаве 31, а префектуре Тиба 14. Префектура Ямагути на западе Японии объявила о первом случае заболевания в среду утром.

Минздрав сообщил, что по состоянию на вторник 58 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 34 из них с круизного лайнера.

На данный момент в Японии скончались от коронавируса 12 человек, шесть из них - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess.

В Китае с начала эпидемии коронавируса COVID-19 зарегистрировано 80270 случаев заболевания, из них скончались 2981 человек, выздоровели - почти 50 тысяч. При этом в Южной Корее за прошедшие сутки число новых случаев COVID-19 оказалось вчетверо выше, чем в Китае - 516 против 119. Общее количество больных COVID-19 в Южной Корее достигло 5,3 тысячи.

Хроника 09 января – 04 марта 2020 годаЭпидемия коронавируса
Япония Diamond Princess

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