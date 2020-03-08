Задержан несовершеннолетний подозреваемый в убийстве школьника в Петербурге

Дом, где было найдено тело убитого подростка в Петербурге Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге задержали несовершеннолетнего сына судьи, подозреваемого в убийстве приятеля, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.Собеседник агентства уточнил, что юношу задержали в Пушкине.

Как сообщали в СКР, вечером 7 марта в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в городе Колпино было обнаружено тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы. Возбуждено дело об убийстве,Ж подозреваемый сбежал.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что следствие подозревает в совершении преступления несовершеннолетнего сына судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции: именно ему принадлежит квартира, около которой обнаружили тело подростка.