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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 18:58

Труп ребенка с огнестрельным ранением найден около квартиры в Петербурге

По данным СМИ, квартира принадлежит судье, спецназ готовится к штурму

Труп ребенка с огнестрельным ранением найден около квартиры в Петербурге
Архивное фото
Фото: Анатолий Медведь/ТАСС

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - На лестничной площадке многоквартирного дома в Колпинском районе Петербурга обнаружен труп несовершеннолетнего, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированным источник.

"В жилом доме по улице Ижорского Батальона обнаружен труп подростка с огнестрельным ранением", - сказал собеседник агентства, добавив, что спецназ готовится к штурму квартиры, в которой может находиться вооруженный человек.

По данным регионального издания "Фонтанка.ру", квартира, около которой обнаружено тело, принадлежит судье Колпинского районного суда. Также сообщается, что на месте уже находятся бойцы Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии, ведутся переговоры, полиция готовится к штурму.

На место происшествия выехало руководство регионального главка МВД и городского следственного комитета.

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