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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:31

Подозреваемый в убийстве школьника в Петербурге признал вину

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Несовершеннолетний подозреваемый в убийстве ровесника в Петербурге школьник рассказал на допросе, что выстрелил по неосторожности, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье защитник подростка Артём Баконин.

"Мой подзащитный признает вину. Он сообщил следователям, что это произошло по неосторожности", - сказал адвокат.

По словам Баконина, в ближайшее время Колпинский районный суд изберет его подзащитному меру пресечения. Как сообщалось, следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте школьника.

Обвинение задержанному пока не предъявлено.

Адвокат также сообщил, что подозреваемый находится в подавленном состоянии: убитый был его лучшим другом. "Это большая трагедия, мы выражаем свои соболезнования. Семья моего подзащитного готова всячески поддержать семью погибшего", - добавил он.

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Накануне вечером в парадной одного из домов по улице Ижорского батальона в городе Колпино было обнаружено тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы. По версии следствия, несовершеннолетний сын хозяина данной квартиры застрелил из ружья своего знакомого, после чего перенес тело погибшего на лестничную площадку.

Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, в совершении преступления подозревается сын судьи: после совершения преступления подросток поволок тело приятеля с третьего на седьмой этаж десятиэтажного дома, после чего скрылся. Школьника задержали спустя 12 часов в Пушкине.

По данному факту возбуждено дело об убийстве, расследование взято на контроль в центральном аппарате СК.

В ведомстве отмечали, что в ближайшее время всесторонне изучат обстоятельства произошедшего и выяснят, в каких условиях в жилище хранилось оружие и каким образом несовершеннолетний получил к нему доступ.

По данным источника "Интерфакса", оружие является охотничьим, принадлежит хозяину квартиры.

Петербург Колпино

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