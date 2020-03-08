Источник назвал сына судьи подозреваемым в убийстве школьника в Петербурге

Тело подростка с огнестрельным ранением было найдено на лестничной клетке вечером в субботу

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Следствие подозревает в убийстве 14-летнего подростка, чье тело в субботу было найдено около квартиры на окраине Петербурга, сына судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, именно судье принадлежит квартира на улице Ижорского Батальона в Колпино, около которой обнаружили тело подростка.

Силовики готовились к штурму квартиры, где, как они полагали, может находиться вооруженный преступник, но в итоге внутри никого не обнаружили.

Факт обнаружения тела несовершеннолетнего с огнестрельным ранением головы подтвердили в пресс-службе петербургского управления СКР. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого в настоящее время разыскивают.

Ранее о том, что в парадной в Петербурге найдено тело подростка, сообщал источник "Интерфакса". Петербургское издание "Фонтанка" отмечало, что бойцы Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии готовятся штурмовать квартиру.