Тело студента с простреленной головой нашли в квартире в Петербурге

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Второкурсник Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, по словам очевидцев, в шутку выстрелил себе в голову из травматического пистолета во время вечеринки и погиб. Об этом сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

Тело молодого человека с огнестрельным ранением головы было обнаружено накануне ночью в квартире на улице Есенина. По данным полиции, жилище и оружие, из которого был произведен выстрел, принадлежат отцу юноши.

По словам собеседника агентства, все произошло во время вечеринки: компания из десяти молодых людей собралась в гостях у погибшего. "По предварительной информации, хозяин вечера находился в алкогольном опьянении. Очевидцы сообщили, что в таком состоянии юноша достал из кодового сейфа травматический пистолет и в шутку выстрелил себе в голову, думая, что он не заряжен", - добавил источник.

Согласно информации собеседника, на отца погибшего студента были зарегистрированы газовый пистолет (разрешение на хранение выдано до июля 2018 года) и травматический пистолет Grand Power T10 (лицензия истекла в декабре 2019-го). Со слов родственников, мужчина не проживал на территории РФ с 2014 года.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

За прошедшие выходные этот инцидент - уже третий установленный случай неосторожного обращения с оружием.

Как сообщалось, 8 марта Колпинский районный суд Петербурга отправил под домашний арест 14-летнего сына судьи, подозреваемого в убийстве друга. На допросе школьник признался, что выстрелил по неосторожности, свою вину он признал. По данным источника "Интерфакса", оружие является охотничьим, принадлежит отцу подростка.

Кроме того, полиция проводит проверку по факту получения подростком огнестрельного ранения во Всеволожском районе Ленинградской области. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, в ночь на 9 марта 17-летний молодой человек взял травматический пистолет, находившийся в салоне автомобиля и принадлежащий его 70-летнему деду, и случайно произвел выстрел. В результате юноша был госпитализирован в тяжелом состоянии.