Подозреваемый в убийстве школьник отправлен под домашний арест в Петербурге

Дома в Колпине, где 7 марта в подъезде было обнаружено тело 14-летнего школьника Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Колпинский районный суд Петербурга санкционировал домашний арест подростка, подозреваемого в убийстве ровесника, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Школьник будет до 7 маяпод домашним арестом не в своей квартире, поскольку там было совершено преступление.

Обвинение фигуранту не предъявлялось, добавили в пресс-службе.

Вечером 7 марта в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в городе Колпино было обнаружено тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы. По версии следствия, несовершеннолетний сын хозяина квартиры застрелил из ружья своего знакомого, а затем, испугавшись, перенес тело погибшего на лестничную площадку.

Как сообщал "Интерфаксу" адвокат фигуранта Артем Баконин, на допросе школьник признался, что выстрелил по неосторожности, свою вину он признает.

По данным информированного источника, подозреваемый является сыном судьи, и охотничье ружье принадлежит именно судье.