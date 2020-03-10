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Путин во вторник выступит перед депутатами Госдумы

Путин во вторник выступит перед депутатами Госдумы
Президент России Владимир Путин в Госдуме. Архивное фото.
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин после 15 часов прибудет в Госдуму и выступит перед депутатами, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он по телефону проинформировал Путина об обсуждавшихся во вторник в нижней палате вопросах.

Ранее во вторник в ходе в ходе обсуждения конституционных поправок депутат Валентина Терешкова предложила отменить ограничение по президентским срокам или их обнулить. Председатель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сказал, что единороссы готовы поддержать это предложение. Заседание было прервано для консультаций с фракциями и президентом.

Кроме того, было озвучено предложение провести досрочные парламентские выборы в связи с внесением изменений в Конституцию. Поправка уже внесена в Госдуму.

Владимир Путин Госдума

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