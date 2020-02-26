Крашенинников назвал обнуление президентских сроков юридически неактуальным

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Вопрос, связанный с "обнулением" президентских сроков, не актуален с юридической точки зрения, а с точки зрения конспирологии он будет актуален всегда. Так заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников.

"Он (вопрос - ИФ) с точки зрения конспирологии, на которую мы влиять не можем, конечно, будет всегда актуален. А с точки зрения юридической, он, конечно, не имеет под собой никаких оснований", - сказал Крашенинников журналистам по итогам встречи президент РФ Владимира Путина с членами рабочей группы.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова о том, что поправки в Конституцию РФ могут повлечь за собой "обнуление" президентских сроков, заявил журналистам, что это является мнением гражданина РФ.

"С недавних пор Владислав Юрьевич является гражданином РФ, физическим лицом, которое не работает в администрации президента или в каком-то другом учреждении", - отметил Песков.

"Поэтому, это мнение россиянина, пусть и очень компетентного, и авторитетного среди политиков и политологов", - почеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее Сурков высказал мнение, что в случае уточнения в Конституции РФ полномочий главы государства правовая логика приведет к необходимости "обнуления" президентских сроков. "Если будут в итоге как-то уточнены полномочия президента, а вроде бы об этом тоже говорилось, то правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков", - сказал Сурков в интервью руководителю Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову. По мнению Суркова, "с новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства".