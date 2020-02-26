В Кремле назвали личным мнением слова Суркова про обнуление президентских сроков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Высказывание бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова о том, что поправки в Конституцию РФ могут повлечь за собой обнуление президентских сроков, является мнением гражданина РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С недавних пор Владислав Юрьевич является гражданином РФ, физическим лицом, которое не работает в администрации президента или в каком-то другом учреждении", - отметил Песков.

"Поэтому, это мнение россиянина, пусть и очень компетентного и авторитетного среди политиков и политологов", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее Сурков в интервью руководителю Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову высказал мнение, что в случае уточнения в Конституции РФ полномочий главы государства правовая логика приведет к необходимости обнуления президентских сроков. По мнению Суркова, "с новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства".

"Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты. Это мое частное мнение, конечно. Но основанное на опыте законотворчества", - сказал он.