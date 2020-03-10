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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

Путин выразил уверенность, что в будущем власть в РФ станет менее персонифицированной

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что со временем высшая власть в России не будет персонифицирована.

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"Уверен, что придет время, когда высшая президентская власть в России не будет, что называется, так персонифицирована, не будет связана с каким-то одним человеком конкретно", - заявил Путин во вторник, выступая в Государственной Думе, где рассматривается поправка к Конституции РФ об обнулении президентского срока.

По его словам, "вся наша предыдущая история складывалась именно таким образом, и, конечно, мы не можем этого не учитывать".

"Я прекрасно осознаю и свою собственную ответственность перед гражданами страны", - сказал Путин.

Президент заявил, что России абсолютно необходима сильная президентская вертикаль власти. "Сегодняшняя ситуация в экономике, в сфере безопасности лишний раз нам об этом с вами напоминает. Прежде всего, это необходимо для стабильности", - продолжил Путин.

Он отметил, что существуют альтернативные системы государственного устройства, такие, как парламентская республика. "Однако на сегодняшнем этапе нашего развития она для нас не может быть использована", - заметил Путин.

Глава государства заявил, что наделение Госсовета и других государственных органов, которые не избираются напрямую народом, президентскими полномочиями неправильно и опасно. "Во-первых, это не имеет ничего общего с демократией, а во-вторых, приведет к расколу общества", - пояснил президент, добавив, что Россию это "неизбежно приведет к двоевластию".

Ранее во вторник депутат Госдумы Валентина Терешкова в ходе обсуждения конституционных поправок предложила отменить ограничение по президентским срокам или их обнулить. Заседание было прервано для консультации, а позднее стало известно, что Путин приедет в Госдуму в связи с озвученными в нижней палате парламента предложениями.

Госдума Владимир Путин

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