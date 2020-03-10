Медведев назвал одной из ключевых поправку о праве действующего президента участвовать в выборах

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев отметил актуальность предлагаемых поправок в Конституцию РФ для сохранения стабильности развития страны и преемственности власти.

По мнению Медведева, абсолютно оправданной является, в частности, идея о том, что депутаты и другие органы власти, избранные народом, должны отработать положенный им по закону срок.

"Важно, что в предложенных поправках сохраняются все ключевые принципы формирования органов госвласти. Именно поэтому считаю абсолютно оправданным, чтобы депутаты Госдумы, другие органы власти, избранные народом, полностью отработали положенный им по закону срок. О чем сегодня и говорил президент", - написал Медведев в фейсбуке.

Зампред Совбеза подчеркивает, что "изменения в Конституцию были внесены с точным пониманием того, что необходимо сохранить в ее основе (...), а именно - незыблемость президентской формы правления, альтернативы которой сегодня не существует".

Он отмечает, что "одна из ключевых поправок, предложенная Валентиной Терешковой, - "об обнулении" президентских сроков в связи с существенными изменениями в Конституции".

"Если эти изменения верифицирует Конституционный суд и поддержат граждане России в ходе всенародного голосования, это будет означать сохранение стабильности в развитии нашей страны и преемственность власти", - пишет Медведев. По его словам, "это исключительно важно для нашей Родины в современный период".

Медведев обратил внимание на то, что "ни один депутат не проголосовал против этого документа". "Это, в том числе, говорит о том, насколько важны и своевременны предложенные президентом, парламентом и обществом поправки в Основной закон страны", - считает экс-премьер.