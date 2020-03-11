Движение Светова снизило численность в заявке на митинги в Москве

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU -Движение "Гражданское общество" сократило заявленную численность митингов 21 и 22 марта в Москве до 4500 человек, сообщил лидер организации Михаил Светов. Цель акций - выступить против ограничений на участие действующего президента в новых выборах главы государства.

Светов изменил численность заявленной акции после того, как мэр Москвы Сергей Собянин из-за коронавируса запретил до 10 апреля любые массовые мероприятия с численностью больше 5000 человек.

Политик отметил, что в связи с риском заражения следовало бы и отменить всенародное голосование по изменениям Конституции.

"Гражданское общество" сначала подало два уведомления о проведении митингов "с целью демонстрации несогласия граждан России с внесением изменений в Конституцию РФ" и "обнулением президентских сроков", а также против дел "Сети" (запрещенная в России организация) и "Нового величия" на 21 марта и 22 марта, обе - на проспекте Сахарова с 14:00 до 16:00 с численностью до 25 000 человек.

Ранее еще одну заявку подали Татьяна Усманова из "Открытой России", представительница "Партии перемен" Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров: митинг заявлен на 21 марта на проспекте Сахарова. Заявленная численность - 50 000 человек.