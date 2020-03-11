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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

Володин увидел в поправке о президентских сроках перспективу развития страны

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Так называемая поправка Терешковой, о новом отсчете президентских сроков после принятия новой Конституции, закладывает "перспективу, стратегию развития страны", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Палата приняла в третьем чтении закон об изменении Конституции вместе с этой поправкой.

Изменение Конституции

"Если бы мы вчера не приняли поправку Терешковой, то, что даже здесь на трибуне происходит, то что происходит у нас, зачастую, в рамках межпартийной конкуренции - это привело бы к тяжелейшим последствиям", - заявил спикер на пленарном заседании.

По его словам, принятые изменения "не только оправданы, исходя из сегодняшнего дня, потому что противостоят вызовам и укрепляют нашу страну, - они закладывают перспективу, стратегию развития страны". Он напомнил, что президент Владимир Путин говорил, что вносящиеся в Конституцию изменения закладываются на 30-50 лет.

Лидер фракции единороссов Сергей Неверов, в свою очередь, заявил, что поправка о снятии ограничений для Путина по участию в будущих выборах не предоставляет пожизненного права занимать данную должность, а только дает возможность выдвинуться на следующие выборы.

"Вчера мы приняли важную поправку, ее суть в том, что ограничения занимать должность президента два срока одним и тем же человеком применяется и после вступления и силу изменений в Конституцию, - сказал он на заседании. - Также первым сроком будет считаться избрание на выборах, проведенных после вступления в силу изменений в Конституцию".

Перед вторым чтением законопроекта депутат-единоросс Валентина Терешкова предложила Думе обнулить президентские сроки в связи с утверждением новой Конституции или же отменить ограничение на количество президентских сроков. Она объяснила это тем, что действующему главе государства нужно создать конституционную возможность снова участвовать в выборах на благо граждан.

Ее поправка была в этот же день внесена в палату с голоса. Путин встретился с депутатами и сказал, что он против отмены ограничения по сроком, но не возражает против обнуления своих сроков, если Конституционный суд подтвердит законность такой поправки. После этого поправка была одобрена, включена в законопроект, и он прошел второе чтение.

В поправке говорится, что предлагаемое в законопроекте ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу".

Вячеслав Володин Сергей Неверов Владимир Путин Госдума Валентина Терешкова Конституция

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