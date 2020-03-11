Вице-спикер Думы Толстой сел на карантин

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Вице-спикер Госдумы и Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой самоизолировался на две недели после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета ПАСЕ. Он сообщил об этом в фейсбуке.

"Самоизолируюсь, так сказать. Дабы не подвергать опасности коллег и своих избирателей, даже если имеется хоть малейший риск. Считаю, что это мой гражданский, да и просто человеческий долг перед теми людьми, с которыми я работаю, - написал он и добавил, - заранее хочу всех успокоить: я совершенно здоров, работа не останавливается".

Толстой заверил, что будет на связи и что его помощники в Люблине будут работать в обычном режиме.

Во Франции число заразившихся коронавирусом достигло 1784 человек. С начала недели заражение диагностировали у министра культуры Франка Ристера и пяти депутатов парламента.

Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом обязал всех, кто приезжает из стран, неблагополучных по коронавирусу, самоизолироваться на 14 дней с момента приезда. В перечень неблагополучных стран попала Франция.