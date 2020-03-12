В Петербурге 1231 человек взят под наблюдение по коронавирусу

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге под наблюдением врачей в связи с коронавирусом находится 1 231 человек, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. На 11 марта в городе было подтверждено два случая заражения COVID-19, в обоих случаях вирус привезли из Италии.

В инфекционные больницы за весь период эпидемического неблагополучия по коронавирусу с признаками ОРВИ госпитализировано 234 человека. На стационарном лечении остаются 108 пациентов, в том числе пятеро детей.

В городе ежедневно проверяют тех, кто прибыл из стран, неблагополучных по коронавирусу и обращался к врачам в первые две недели по прибытии, на предмет заражения респираторными заболеваниями."Каждый такой пациент проходит обследование на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день установлено, что заболевания у данной категории граждан в основном вызваны гриппом А и В, а также другими респираторными вирусами", - отмечают в ведомстве.

2 марта управление сообщало о медицинском наблюдении за 811 гражданами, в том числе за 696 гражданами Китая, в основном это были студенты.

5 марта стало известно, что коронавирусом заразился гражданин Италии - студент Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. Мечникова, приехавший в Петербург 29 февраля. 7 марта в больницу имени Боткина положили петербурженку, которая заразилась вирусом в Италии. Губернатор Петербурга Александр Беглов 11 марта заявил, что отменять массовые мероприятия в городе из-за коронавируса еще рано.