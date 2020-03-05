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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

В Петербурге ввели карантин в общежитии, где живет заразившийся COVID-19 итальянец

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. Мечникова (Петербург) объявлен карантин на 15 дней, сообщил студсовет во "ВКонтакте". Студент вуза из Италии госпитализирован с коронавирусом.

Карантин введен по постановлению Роспотребнадзора от 4 марта в здании по адресу проспект Просвещения, 45. Там изолируют всех, кто контактировал с заболевшим итальянцем, и за ними наладят непрерывное медицинское наблюдение. Живущих в общежитии запретят выходить из комнат, еду им будут приносить.

О том, что студент СЗМУ из Италии заразился коронавирусом, было объявлено 5 марта. Он прибыл в Россию 29 февраля. 2 марта он обратился к врачу с симптомами ОРВИ, после чего он был изолирован в инфекционном боксе в больнице Боткина. Болезнь у студента протекает в легкой форме, ему назначено симптоматическое лечение.

Петербург Италия СЗГМУ

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