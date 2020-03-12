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Песков призвал не забегать вперед с президентским сроком Путина до решения КС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Кремле призвали дождаться решения Конституционного суда РФ по вопросу об "обнулении президентского срока" Владимира Путина.

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На вопрос журналистов, почему нельзя применить вердикт КС РФ от 1998 года, запретивший тогдашнему главе государства баллотироваться в третий раз в связи с принятием в 1993 году новой Конституции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Это не я должен объяснять, это должен объяснить Конституционный суд".

Песков напомнил, что в своем выступлении в Госдуме Путин обусловил возможность снятия ограничения для действующего президента по срокам соответствующим решением КС. "Поэтому не будем забегать вперед", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила поправку о новом отсчете президентских сроков после принятия новой Конституции. Накануне Совет Федерации поддержал законопроект о поправках к Конституции. Ранее в этот же день Госдума одобрила его в третьем чтении.

Владимир Путин Дмитрий Песков

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