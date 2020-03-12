Песков призвал не забегать вперед с президентским сроком Путина до решения КС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Кремле призвали дождаться решения Конституционного суда РФ по вопросу об "обнулении президентского срока" Владимира Путина.

На вопрос журналистов, почему нельзя применить вердикт КС РФ от 1998 года, запретивший тогдашнему главе государства баллотироваться в третий раз в связи с принятием в 1993 году новой Конституции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Это не я должен объяснять, это должен объяснить Конституционный суд".

Песков напомнил, что в своем выступлении в Госдуме Путин обусловил возможность снятия ограничения для действующего президента по срокам соответствующим решением КС. "Поэтому не будем забегать вперед", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила поправку о новом отсчете президентских сроков после принятия новой Конституции. Накануне Совет Федерации поддержал законопроект о поправках к Конституции. Ранее в этот же день Госдума одобрила его в третьем чтении.