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Володин назвал прошедшее голосование референдумом о доверии Путину

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Голосование по поправкам в Конституции было по сути референдумом о доверии президенту Владимиру Путину, заявил телеканалу "Россия 1" спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Изменение Конституции

Он добавил, что "в 2024-м году сам президент решит, участвовать ему в выборах, или нет".

Также спикер выразил уверенность, что другие государства начнут относиться к России с бОльшим уважением, "потому что они будут понимать, что у Путина есть возможность сохранить за собой свой пост, его поддерживают наши граждане".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказаал, что считает триумфом итоги голосования: "По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину". Он также назвал явку и уровень поддержки "высочайшими".

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что теперь было бы логично провести досрочные думские выборы, а для досрочных выборов президента он не видит оснований.

"Было бы логично переизбрать депутатов Государственной Думы, потому что в 2016 году люди не голосовали за такие полномочия (депутатов), теперь Госдума утверждает председателя правительства, а раньше только согласовывала кандидатуру, и это очень важные полномочия", - сказал он в эфире "России 24".

Он считает, что новые выборы в Госдуму станут третьим этапом начавшегося в январе текущего года "политического разворота", начавшегося в январе сменой правительства.

2 июля Центризбирком заявил, что явка на голосование составила 67,97% и что за поправки проголосовали 77,92% избирателей.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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ОмскПрезидент России Владимир Путин. Москва.Кочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.МоскваПеринатальный центр республиканской клинической больницы Татарстана. Казань.В отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ВладивостокМосковская областьДеревня Николаевка. Омская область.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
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