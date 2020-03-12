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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 09:03

В Екатеринбурге задержали лидера "Яблока" из-за протеста

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге полицейские задержали лидера регионального отделения партии "Яблоко" Сергея Хоренженко, когда он проводил одиночный пикет против изменения Конституции. Об этом в фейсбуке сообщил член федерального бюро партии Максим Петлин.

По его словам, Хоренженко вменяют нарушение правила проведения акции.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сказал, что эта информация проверяется.

"Яблоко" 12 марта проводит одиночные пикеты против изменения Конституции в 47 регионах у зданий заксобраний и дум.

Ранее в четверг в Петербурге у здания ЗакСобрания был задержан лидер "Объединенных демократов" и замглавы муниципального образования Сергей Кузин, который также протестовал против изменения Конституции.

Екатеринбург Яблоко Свердловская область МВД Сергей Хоренженко Конституция

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