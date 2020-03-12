Собянин отчитался о работе горячей линии по коронавирусу

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Горячая линия по коронавирусу департамента здравоохранения Москвы в сутки принимает от пяти до шести тысяч звонков, рассказал мэр Сергей Собянин. 12 марта он посетил специально созданный колл-центр по информированию граждан.

Он напомнил, что с 5 марта ввел повышенную готовность по коронавирусу и предупредил тех, кто возвращается из эпидемиологически неблагополучных стран о необходимости садиться на домашний карантин на 14 дней. Таким гражданам пообещали оформлять больничные и присылать с курьерами, для разъяснения ситуации был создан колл-центр.

По словам мэра, горячая линия сейчас принимает звонки не только о больничных, но и по любым вопросам, связанным с коронавирусом. С 4 по 11 марта 2020 года операторы центра приняли 28 900 звонков от 22 200 граждан, 54% звонков были с просьбами о консультации, следует из материалов горадминистрации.

Собянин призвал руководителей предприятий и просто граждан соблюдать предписания врачей, чтобы борьба с инфекцией была эффективной.