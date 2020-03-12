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В Думе заявили, что изменение Конституции повлечет еще до 70 поправок в законах

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Если Конституция будет изменена, потребуется принять еще, по разным подсчетам, от 50 до 70 поправок в разные законы, заявил в заксобрании Свердловской области председатель думского комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Изменение Конституции

"Я думаю, это количество, когда мы будем детально входить в тексты, конечно же, увеличится. Работа предполагается просто колоссальная", - сказал он. Он предложил считать это поводом подкорректировать российскую правовую систему: "не с помощью гильотины, а с помощью нормальной систематизации нашего законодательства".

Если россияне 22 апреля поддержат изменение Конституции, то будет разработан законотворческий план, сказал также Крашенинников.

Президент Владимир Путин 15 января предложил обдумать возможность внести изменения в Конституцию и 20 января внес в Госдуму законопроект с перечнем возможных поправок. 23 января депутаты его приняли в первом чтении. Затем в него были внесены дополнения и изменения, 10 марта законопроект прошел второе чтение, а 11 марта - третье чтение в Думе и сразу Совет Федерации. Сейчас поправки в Конституцию разосланы по регионам, их рассматривают региональные парламенты.

Среди ключевых поправок - исключение слова "подряд" в отношении двух президентских сроков, которые может занимать одно и то же лицо, а также норма, которая дает возможность действующему президенту Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

Госдума Павел Крашенинников Конституция Свердловская область

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