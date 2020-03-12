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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:32

Мутко заявил о возможном росте ставок по ипотеке из-за обвала рубля

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Резкое ослабление курса рубля, произошедшее на фоне падения стоимости нефти, может привести к увеличению ключевой ставки ЦБ и повышению ставок по ипотеке, заявил в четверг гендиректор компании ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Последние несколько дней активы стали дороже, практически неделю банки выдают ипотечные кредиты себе в убыток. Вопрос в том, как сейчас поведет себя Центральный банк, какое решение будет по ключевой ставке - вверх или вниз. Если это произойдет, то ставки могут вернуться на 1-2 пункта", - сказал Мутко, отвечая на вопрос журналистов о влиянии экономической ситуации на ставки по ипотеке.

Он напомнил, что в настоящее время базовая ставка по ипотеке составляет 8,5%, наблюдается оживление спроса на рынке.

"В ближайшие полторы-две недели банки будут работать в этом режиме, позже решение будет принято", - подчеркнул Мутко.

7 февраля ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 6% годовых, что послужило сигналом к снижению ипотечных ставок в ряде банков.

По информации Банка России, средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам, предоставленным в декабре прошлого года, составила 9% годовых. Нацпроект "Жилье и городская среда" предусматривал снижение средней ипотечной ставки по итогам года до 8,9% годовых. Согласно паспорту нацпроекта, в 2020 году ставку планируется снизить до 8,7%, к 2021 году - до 8,5%, а к 2024 году - до 7,9%. Объем предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое - с 1,1 до 2,26 млн сделок.

Виталий Мутко ДОМ.РФ

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