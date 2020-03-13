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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:26

Российские иудеи отказались считать коронавирус и падение рынков признаками конца света

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Коронавирус, экономические потрясения и войны не являются признаками приближающегося конца света, заявил президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, отвечая на вопросы пользовтаелей инстаграма.

Эпидемия коронавируса

"Перечисленные катаклизмы нельзя рассматривать как что-то сверхъестественное, и уж точно они не являются признаками приближения Машиаха (конец света в иудаизме связан с его приходом. - ИФ.)", - сказал раввин.

Войны между странами он с сожалением назвал привычным состоянием общества, отметив, что в истории они продолжались дольше, чем мирные периоды.

Что касается коронавируса, то, по мнению раввина, он не сравним с такими страшными эпидемиями, как, например, испанский грипп, который в начале XX века унес жизни трети населения Европы, или чума в средние века. "Это были эпидемии, которые реально ставили вопрос выживания человечества. Сейчас так вопрос, к счастью, не стоит", - убежден раввин.

ФЕОР Александр Борода Машиах Европа

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