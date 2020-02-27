Саудовская Аравия временно запретила въезд паломникам

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Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия временно запретила въезд паломникам, которые хотят посетить святые места в Мекке и Медине. Об этом сообщил МИД королевства и объяснил это необходимостью предотвратить завоз коронавируса COVID-19 в страну.

Также временно запрещен въезд в королевство по туристическим визам для граждан стран, где уже зафиксированы вспышки коронавируса и в которых есть риск его дальнейшего распространения.

Кроме того, власти ограничили въезд и выезд в страну для сограждан и жителей стран-участниц Совета сотрудничества стран Персидского залива.

Эр-Рияд снова подчеркивает, что поддерживает все меры, которые принимают другие страны для сдерживания распространения инфекции, и призывает сограждан принимать меры предосторожности перед поездками в страны, куда вирус уже пришел, говорится в заявлении министерства.

АР напоминает, что пока в странах Ближнего Востока подтверждено более 220 случаев заражения. Лидирует Иран со 139 заразившимися, 19 из которых умерли.

Правительство России решило с 28 февраля остановить выдачу всех виз гражданам Ирана, кроме деловых и гуманитарных.

На утро 27 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 3530, за сутки оно выросло на 627. В Китае (с учетом Гонконга, Тайваня и Макао) зафиксировано 78 196 случаев заражения и 2718 смертей.