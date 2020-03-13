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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 12:33

Имамам Татарстана рекомендовали сократить время молитв и церемоний

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Духовное управление мусульман Татарстана рекомендовало имамам сократить время молитв и религиозных праздничных мероприятий, а верующим - уделять особое внимание гигиене.

Эпидемия коронавируса

"Рекомендуется по возможности сократить время между азаном и икаматом, время пятничной хутбы и других праздничных мероприятий, которые мусульмане обязаны посещать: Праздник разговения и Курбан", - сообщает пресс-служба управления.

Прихожанам рекомендовано прикрываться при чихании и кашле, проводить дезинфекцию помещений, чаще молиться и воздержаться от поездок в страны, где высока вероятность заразиться вирусом.

"Если вы услышите о чуме в некой земле, не входите в нее; если же чума распространилась в местности, где вы находитесь, не покидайте ее", - напомнили верующим рекомендации из священных книг.

По данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 34 случая заражени коронавирусом, в том числе в Татарстане - пока ни одного. В Казани были на лечении заразившиеся пассажирв лайнера Diamond Princess, они выздоровели.

Татарстан Казань Diamond Princess

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