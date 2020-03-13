В Ленинградской области подтвердили первый случай коронавируса

Это 35-ый официально подтвержденный случай заболевания COVID-19 в РФ

Инфекционная больница имени Боткина в Санкт-Петербурге. Архивное фото. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Ленинградской области выявлен первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Пресс-служба правительства региона в пятницу сообщила, что в Ленинградской области подтвержден первый случай заболевания у жительницы Кудрово Всеволожского района, возвратившейся из поездки в Италию.

Состояние женщины удовлетворительное, она госпитализирована в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга, говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в ближайшее время службы ЖКХ проведут дезинфекционные мероприятия в подъезде, где проживает заболевшая.

В настоящее время в Боткинской больнице находятся два пациента с подтвержденным COVID-19. По состоянию на 11 марта, всего в городе из-за коронавируса находятся под наблюдением более 1 тыс. человек.

В России накануне были зарегистрированы шесть новых случаев COVID-19: четыре в Москве и по одному в Калининграде и Краснодарском крае. Ранее сообщалось, что общее число официальных диагнозов в России составляло 34, теперь же с учетом случая в Ленинградской области - 35. Из них 31 случай - это граждане РФ, прибывшие из-за рубежа, два случая - граждане Китая (выписаны в феврале), и еще один случай - гражданин Италии, студент по обмену петербургского медвуза.