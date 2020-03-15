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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

Трое пациентов с коронавирусом заразились в России

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Три случая заражения коронавирусом из 14, зафиксированных на территории России накануне, связаны с контактами внутри страны, сообщает Роспотребнадзор в своем ежедневном бюллетене в воскресенье.

Эпидемия коронавируса

Накануне в субботу федеральный оперативный штаб сообщил, что за сутки в России было выявлено 14 новых случаев коронавирусной инфекции: 9 - в Москве, по одному в Московской и Калининградской областях, а также в Санкт-Петербурге, еще два - в Кемеровской области.

При этом сообщалось, что новые пациенты посещали за последние две недели целый ряд европейских стран: Италию, Францию, Австрию, Германию, Испанию, Польшу и Швейцарию.

Между тем, 13 марта оперштаб сообщил о первом зафиксированном случае передачи коронавируса внутри страны - он был выявлен у гражданина РФ, который в последнее время не был в странах с эпидемией.

Роспотребнадзор COVID-19

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