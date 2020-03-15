"Аэрофлот" приостановит рейсы еще в несколько городов Европы и Узбекистана

Терминал C1 в аэропорту "Шереметьево" Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса приостановит регулярные рейсы еще в несколько городов Европы, а также в Узбекистан, следует из сообщения компании.

Временно будут приостановлены полеты "Аэрофлота" в/из Москвы в: Прагу (Чехия) с 20 марта по 30 апреля; Франкфурт, Мюнхен (Германия) с 19 марта по 30 апреля; Салоники (Греция) с 16 марта по 30 апреля; Барселону (Испания) с 21 марта по 30 апреля; Цюрих (Швейцария) с 19 марта по 30 апреля; Копенгаген (Дания) 17 марта и далее с 21 марта по 30 апреля; Осло (Норвегия) с 18 марта по 30 апреля; Кишинев (Молдавия) с 19 по 31 марта; Вильнюс (Литва) в 19 по 30 марта; Варшаву (Польша) с 15 по 27 марта; Таллин (Эстония) с 19 марта по 30 апреля; Вену (Австрия) с 20 марта по 30 апреля; Ташкент, Бухару, Самарканд (Узбекистан) с 16 марта по 30 апреля.

Для возвращения россиян на родину "Аэрофлот" выполнит в марте по несколько парных рейсов в Прагу, Франкфурт, Мюнхен, Барселону, Цюрих, Копенгаген, Осло, Кишинев, Вильнюс, Таллин, Варшаву и Вену.

После 16 марта авиакомпания продолжит выполнять рейсы из Москвы в следующие географические пункты Европы: Брюссель (Бельгия), Будапешт (Венгрия), София (Болгария), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Рига (Латвия), Амстердам (Нидерланды), Лиссабон (Португалия), Бухарест (Румыния), Белград (Сербия), Любляна (Словения), Хельсинки (Финляндия), Загреб (Хорватия), Тиват (Черногория), Женева (Швейцария), Стокгольм (Швеция), Париж (Франция), Ларнака (Кипр).

Пассажирам отмененных рейсов предлагается оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость билета, изменить дату вылета или маршрут.

В минувшую пятницу оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 сообщил, что с 16 марта Россия ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией. Исключение сделано только для регулярных рейсов из Москвы в столицы этих государств и обратно, выполняемых через терминал F "Шереметьево". Также будут продолжены чартерные рейсы при условии перевозки в Россию ее граждан и в обратном направлении - граждан соответствующих стран.