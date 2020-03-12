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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 09:03

"Аэрофлот" снизил тарифы в эконом-классе на всех международных рейсах

"Аэрофлот" снизил тарифы в эконом-классе на всех международных рейсах
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" снизил тарифы класса "Эконом" на всех своих международных рейсах, сообщила компания.

"Тарифы снижены на всех международных воздушных линиях с отправлением из пунктов РФ. Общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снизится в среднем на 10%. Новые тарифы применяются в отношении рейсов, которые выполняет ПАО "Аэрофлот", а также находящиеся под его коммерческим управлением дочерние компании. Новые тарифы действуют во всех каналах продаж", - говорится в сообщении.

Эпидемия коронавируса

Как уточняется, снижение не распространяется на полеты в более высоких классах обслуживания - "Комфорт" и "Бизнес". "Этот шаг направлен на поддержание доступности авиаперелетов", - говорится в сообщении.

Из-за ситуации с распространением нового коронавируса "Аэрофлот" ранее временно отменил ряд рейсов по нескольким международным направлениям. Так, с 13 марта до конца апреля будут приостановлены рейсы перевозчика в некоторые города Италии, Испании, Франции и Германии. Кроме того, "Аэрофлот" отменил ряд рейсов в Китай, Южную Корею и Вьетнам.

Ситуация с COVID-19 ударила и по выездному туризму в РФ. Ранее в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что выездной поток туристов из страны упал на 60% из-за пандемии коронавируса. "Ситуация действительно беспрецедентная, падение на туррынке серьезное - и по выездному и по въездному направлению", - отметила Догузова.

Аэрофлот

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