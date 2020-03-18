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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 22:12

Петербург перестал принимать самолеты из Евросоюза из-за коронавируса

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел дополнительные меры по борьбе с распространением нового коронавируса COVID-19, приостановив прием рейсов из стран Евросоюза в городе, сообщили в оперативном штабе.

Эпидемия коронавируса

"Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга, которым вводятся дополнительные меры по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции. Петербург временно не принимает самолеты из стран Евросоюза. Путешественники возвращаются через Москву и другие города", - говорится в сообщении.

В Петербурге также ведено свободное посещение школ, вузов и детских садов по решению родителей. Прекращено посещения детских социальных учреждений - домов ребенка, интернатов. Ограничен доступ посетителей к пожилым людям, находящимся в социальных учреждениях стационарного типа и больницах. Введен жесткий контроль за допуском к работе сотрудников социальных учреждений.

Санкт-Петербург ЕС Александр Беглов

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