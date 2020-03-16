Валаамский монастырь закрылся на карантин

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Валаамский монастырь по распоряжению своего наместника, епископа Троицкого Панкратия, с 13 марта закрылся на карантин из-за случаев заражения коронавирусом в Петербурге. Распоряжение об этом опубликовал в ЖЖ протодиакон Андрей Кураев.

Обитель запрещено посещать туристам и паломникам. Монахам разрешено выезжать на материк только в случае "острой боли или опасности для жизни", и при этом им рекомендовано использоватаь маски, чаще мыть руки и не касаться лица руками.

Прибывающим на остров насельникам предписано самоизолироваться в келье на две недели.

Пресс-служба Выборгской епархии в свою очередь сообщила, что Коневский Рождество-Богородичный монастырь (Ленинградская область) продолжает принимать паломников и не будет закрыт на карантин.

"Мы принимаем все профилактические меры, всецело уповая при этом на волю Божию. Для монахов главное дело - служение Богу, молитва о мире и забота о духовной жизни людей в непростое время", - приводит пресс-служба слова епископа Выборгского и Приозерского Игнатия.

Богослужения в монастыре совершаются по обычному расписанию. Также в обители соблюдаются все санитарно-гигиенические меры профилактики по рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора, добавили в пресс-службе.