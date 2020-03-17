В РПЦ беспрецедентно усилят меры профилактики

Священникам рекомендовали не протягивать руки для поцелуев

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпустил беспрецедентную для новейшей истории РПЦ инструкцию по мерам безопасности в церквях в связи с пандемией коронавируса.

При причастии теперь ложечку после каждого причастника будут обтирать "пропитанным спиртом платом (с регулярным обновлением пропитки)" и затем окунать ее в воду с последующей утилизацией воды". Как рассказал "Интерфаксу" глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, такая практика бытовала в дореволюционной России в период эпидемий.

Последующую "запивку" причастникам будут давать только в одноразовой посуде. Такую рекомендацию Священный синод выпустил на прошлой неделе.

После причастия "для утирания уст" будут использоваться не платы, как раньше, а бумажные салфетки "с последующим сожжением". Причастников призвали воздерживаться от лобзания чаши.

Для раздачи антидора (частей просфоры, раздаваемых прихожанам в конце литургии) будут использоваться одноразовые перчатки.

Для миропомазания будут использовать ватную палочку (вместо стрючицы) и бумажную салфетку (вместо губки) с последующим сожжением.

Кроме того, по окончании литургии прихожанам временно не рекомендуется давать для целования крест, вместо этого его следует возлагать на головы прихожан, говорится в патриаршей инструкции. Также священнослужителям рекомендуется воздерживаться от "преподания руки для целования".

Также в документе призывается уделять усиленное внимание чистоте утвари и богослужебных сосудов, протирая таковые после каждого богослужебного использования и тщательно омывая кипятком.

Ряд инструкций содержит правила гигиены для клира и насельников монастырей и правила обработки помещений. В приложении к инструкции перечислены чистящие и дезинфицирующие средства для обработки предметов и помещений, сред и них препараты на основе третичных амидов, 3%-ная перекись водорода, изопропиловый спирт и 75%-ный этиловый спирт.

Патриарх предупредил, что эти меры будут приниматься до изменения эпидемиологической ситуации в лучшую сторону и ради пастырской заботы о людях, а также в ответ на запрос санитарных властей, "при сохранении твердой веры в действие благого промысла Божия и в Божественное всемогущество".