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США осудили запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Посольство США на Украине называет запуск железнодорожного сообщения по мосту между РФ и Крымом демонстрацией "вопиющего неуважения" к суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Как и наши украинские, и другие европейские партнеры, мы осуждаем запуск Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом", - говорится в сообщении американской дипмиссии в твиттере, опубликованном в четверг.

Открытие ж/д движения по Крымскому мосту в понедельник, 23 декабря, также раскритиковали власти Евросоюза. "Железнодорожное сообщение - это еще один шаг к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и изоляции Крыма от Украины, частью которой он остается", - говорилось в сообщении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

23 декабря президент Владимир Путин по видеосвязи дал команду на отправление первого пассажирского поезда под названием "Таврия" по Крымскому мосту, состав отправился из Петербурга в Севастополь. Сам Путин также проехал по новой дороге.

"Таврия" пересекла пролив по 19-километровому Крымскому мосту ночью 25 декабря, утром того же дня поезд торжественно встретили в пункте назначения - Севастополе.

Оператор пассажирских ж/д перевозок в Крым - созданная в 2002 году транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва), которая сейчас не раскрывает своих акционеров.

Раньше поезда из РФ в Крым ходили через украинскую территорию. Украина не признает результаты регионального референдума марта 2014 года, после которого Крым вошел в состав России, считает полуостровом своей, но временно оккупированной территорией, и пять лет назад, в декабре, прекратила железнодорожное сообщение с регионом

США Украина Крымский мост

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