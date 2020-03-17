"Роскосмос" перенес на осень празднование Дня космонавтики из-за коронавируса

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Празднование Дня космонавтики перенесли с 12 апреля на осень из-за коронавируса, сообщила пресс-служба "Роскосмоса". Речь идет о традиционном праздничном концерте.

Его перенесли в соответствии с указом мэра Сергея Собянина, который запретил проводить в помещениях мероприятия с участием более 50 человек.

Дату концерта определят позднее.

Собянин запретил массовые мероприятия на открытом воздухе, ограничил их в помещениях, но пока решил не закрывать кафе, рестораны и магазины. Школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты с 21 марта по 12 апреля. Музеям разрешено работать с учетом введенных ограничений, но в них запрещено пускать иностранцев. Кинотеатры собирались продолжать работать, продавая по 50 билетов на сеанс.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса введены значительные ограничения для будущего экипажа МКС, который должен вылететь на орбиту в апреле. На Байконуре ограничили участие прессы в мероприятиях. Запуск миссии ExoMars-2020 перенесли с лета этого года на 2022 год. Гвианский Космический центр объявил о приостановке всей пусковой программы на космодроме Куру.