Иностранцам временно запретили посещать российские музеи и выставки

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ временно запретило иностранцам посещать российские учреждения культуры, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

Кроме того, министерство рекомендовало подведомственным учреждениям временно ограничить проведение массовых мероприятий из-за распространения нового коронавируса. Соответствующий приказ подписан в понедельник, 16 марта, министром культуры Ольгой Любимовой и направлен в подведомственные учреждения, отметили в пресс-службе.

В частности, как уточнили в пресс-службе, в документе предписывается отменить групповые экскурсии и прочие массовые мероприятия в музеях; при посещении выставок исключить использование аудиогидов и других мультимедийных устройств, которые непосредственно могут касаться тела.

Учреждениям Минкультуры также следует измерять температуры у работников и посетителей; проводить дезинфекцию, влажную уборку и обеззараживание воздуха в помещениях; приостановить заграничные командировки сотрудников и гастроли творческих коллективов.

Соответствующие рекомендации министерства также направлены глава российских регионов, а также представителям кинотеатров. Кроме того, в течение суток Минкультуры совместно с Союзом театральных деятелей, руководителями ведущих театральных и музыкальных учреждений будут приняты решения по неотложным мерам "с целью сохранения здоровья зрителей".