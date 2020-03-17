Госдума приняла закон о штрафах за нарушения при голосовании по Конституции

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла закон об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования.

Закон (№748758-7) об изменении КоАП был внесен в Госдуму главой думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и членом комитета Олегом Быковым.

Первоначально в Госдуму был внесен законопроект об изменениях в КоАП об ответственности за непредставление сведений о трудовой деятельности, но ко второму чтению его дополнили поправками в другие статьи, которые связаны с ответственностью за нарушения в ходе общероссийского голосования.

Разработчики предложили внести изменения в восемь статей КоАП, где уже предусмотрена административная ответственность за нарушения избирательных прав граждан, и распространить ее на нарушения при проведении общероссийского голосования.

В частности, изменения внесены в статьи: 5.5 "Нарушение порядка участия средств массовой информации в информационном обеспечении выборов, референдумов", в ст. 5.6. "Нарушение прав члена избирательной комиссии, комиссии референдума, наблюдателя, иностранного (международного) наблюдателя, доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата, избирательного объединения, члена или уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума".

Изменения внесены также в ст. 5.69 "Вмешательство в осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума полномочий, установленных законодательством о выборах и референдумах, либо создание помех участию избирателей, участников референдума в голосовании".

В зависимости от степени тяжести административного правонарушения по статьям КоАП, в которые внесены изменения, предусмотрено наказание в виде штрафов для физических лиц от 300 рублей до 2,5 тысяч рублей, для юридических лиц - от 20 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.

Общероссийское голосование по одобрению поправок в Конституцию, как ожидается, состоится 22 апреля.

За введение административной и уголовной ответственности в ходе общероссийского голосования ранее высказался президент Владимир Путин, который настаивает на том, чтобы эта ответственность была аналогичной наказанию за правонарушения на выборах президента.

Ранее в феврале сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за нарушения во время голосования по Конституции. Согласно документу, предусмотрено наказание в виде штрафов или до четырех лет лишения свободы.