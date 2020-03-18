Песков сказал, что окончательное решение о дате голосования по Конституции примет Путин

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин примет окончательное решение о том, состоится ли 22 апреля всенародное голосование по поправкам в Конституции, после того, как посоветуется с экспертами по коронавирусу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что при правительстве работает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, а недавно был создан и координационный совет. В этих структурах работают люди, которые курируют медицинские ведомства.

"Именно профессионалы будут выносить свое суждение о том, позволяет ли эпидемиологическая ситуация провести голосование или нет, - сказал Песков. - Лично президент этого сделать не может и не должен этого делать".

При этом он добавил, что окончательное решение по дате будет за Путиным.

Он подтвердил, что голосование может быть отложено, если распространение коронавируса активизируется.

"Очевидно, речь идет о неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, то есть если эта ситуация будет развиваться таким образом, что участие в голосовании будет представлять собой угрозу для здоровья граждан, то об этом речи идти не может. Тогда будет принято решение о сдвижке сроков голосования вправо - то есть оно будет отложено".

На просьбу уточнить, что конкретно должно случиться, чтобы голосование отложили, он пообещал, что ситуация будет "объективно оцениваться" "по мере ее развития".

По словам Пескова, указ президента о голосовании 22 апреля не значит, что имеющийся у главы государства анализ ситуации не предполагает обострения эпидемиологической ситуации к указанной дате.

"Нет, так предположить нельзя (...) Существуют различные прогнозы развития ситуации. Фактически человечество столкнулось с вирусом, тенденцию развития которого можно только предполагать и пытаться прогнозировать. Какие-то четкие выводы, что будет через месяц, давать можно, но они не будут точными", - сказал пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что "руководствоваться доподлинно можно только нынешней ситуацией". "Этим и руководствовался президент Путин, подписывая вчера указ с известной и достаточной твердой оговоркой, которую мы уже упоминали", - добавил Песков.

Ранее 18 марта председатель Центризбиркома Элла Памфилова заверила, что в условиях пандемии никто голосование проводить не будет, и если ситуация обострится и это подтвердят специалисты, голосование перенесут.

17 марта Путин сказал Памфиловой, что голосование может быть отложено, если ситуация этого потребует. Пока же он подписал указ с датой.