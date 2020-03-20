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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39

Суд прервал процесс по делу "Сети" из-за коронавируса

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд из-за коронавируса перенес выездное заседание в 224-м гарнизонном военном суде Петербурга по делу Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, обвиняемых в участии в террористическом сообществе "Сеть" (запрещено в России). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Назначенное на 23 марта заседание отложено ориентировочно на 21 апреля. В пресс-службе пообещали сообщать обо всех изменениях.

19 марта в соответствии с распоряжением Верховного суда России петербургские суды ограничили рассмотрение дел самыми срочными случаями и закрыли доступ для посетителей по 10 апреля.

По делу "Сети" проходят 11 фигурантов из Пензы, Петербурга и Москвы, дело расследует ФСБ с осени 2017 года. По версии спецслужбы, молодые люди с анархистскими убеждениями объединились в сообщество, чтобы устроить теракты во время выборов президента и чемпионата мира по футболу и дестабилизировать обстановку в России.

10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе приговорил семерых подсудимых к срокам от шести до 18 лет лишения свободы. Они вину не признали и говорили, что дали следователям признательные показания под пытками.

В Петербурге суд идет над 25-летним программистом Филинковым и 28-летний промышленным альпинистом Бояршиновым. Еще один фигурант из Петербурга - Игорь Шишкин - заключил досудебное соглашение и был приговорен к 3,3 годам колонии общего режима.

Сеть Петербург Виктор Филинков Юлий Бояршинов ФСБ Пенза Верховный суд

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