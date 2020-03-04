Журналистов "Медузы" допросили по делу "Сети"

Максим Солопов и Кристина Сафонова получили статус свидетелей

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Максима Солопова и Кристину Сафонову - авторов публикации "Медузы" про убийство, связанное с делом "Сети" (запрещена в России), - допросили как свидетелей. Как уточнили в редакции, они были допрошены по делу об убийстве жителей Пензы Екатерины Левченко и Артема Дорофеева весной 2017 года.

Допрос провел руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности СУ СК Пензенской области Андрей Чапанов. Журналистам присвоен статус свидетелей.

Их спрашивали, что им известно об убийстве Дорофеева и исчезновении Левченко.

Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы журналистов, заявил "Интерфаксу", что статус свидетелей не помешает корреспондентам в дальнейшем заниматься расследованием и писать на эту тему.

"Подписки о неразглашении с них не брали", - сказал он "Интерфаксу" в среду.

10 февраля Приволжский окружной военный суд приговорил семь жителей Пензы к срокам от шести до 18 лет колонии за участие в террористической организации "Сеть". По версии ФСБ, они готовили резонансные теракты в России, чтобы дестабилизировать обстановку. Осужденные заявили, что их пытали. Вину они не признают. Приговор все семеро обжаловали. В их поддержку прошли акции и были опубликованы коллективные письма.

21 февраля "Медуза" сообщила, что в марте 2017 года в Пензе исчезли Дорофеев и Левченко, которые были знакомы с некоторыми фигурантами дела - Максимом Иванкиным, Дмитрием Пчелинцевым, Михаилом Кульковым и Алексеем Полтавцом. Дорофеева позже нашли убитым в Рязанской области, Левченко так и не отыскалась. Полтавец, который уехал из России, признался "Медузе", что Левченко и Дорофеева якобы убили участники организации.

Публикация вызвала широкий резонанс. Родители Левченко пожаловались в прокуратуру, и по решению прокуроров розыскное дело о пропавшей было передано из МВД в СКР. Следователи возбудили дело об убийстве.



Адвокаты фигурантов дела "Сети" рассказали, что их клиентов допрашивали по делу об убийстве Дорофеева, но никаких претензий к ним после этого не возникло.